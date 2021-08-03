Бех-Романчук. Фото: xsport

https://racurs.ua/n158279-borolas-do-poslednego-beh-romanchuk-o-porajenii-v-finale-olimpiady.html

Ракурс

Марина Бех-Романчук, украинская легкоатлетка, прокомментировала свое выступление в финале Олимпийских игр.

Она осталась разочарована своими прыжками и отметила горячую поддержку на трибунах. Об этом она рассказала во время трансляции журналистам.

Откровенно говоря, прыгалось в финале нелегко, но боролась до последнего. Разочарована своими прыжками. Но имеем то, что имеем, — отметила спортсменка.

Как известно, Бех-Романчук пробилась во вторую часть финала, где в восьмерке лучших соревновалась за победу. Украинка сделала три попытки с заступами и завершила соревнования на пятой позиции. Ее итоговый результат — 6.88 метра, который она показала в последнем прыжке первой части решающего старта.

Конечно, чувствовалась поддержка. Все меня поддерживали. И много сообщений получала перед своими прыжками. Люди, которые в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает, что разочаровала своих болельщиков, для чего они сюда приехали, — рассказала легкоатлетка.



Спортсменка пока не готова комментировать, будет ли выступать на следующей Олимпиаде. Она заявила, что хочет восстановиться и морально перезагрузиться.

Напомним, ранее мы сообщали, что соревнования по греко-римской борьбе проходят на Олимпийских играх в Токио. Жан Беленюк в категории до 87 кг вышел в полуфинал — народный депутат от «Слуги народа» в 1/8 финала разгромил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3: 1, а в четвертьфинале одолел Башира Сид Азара из Алжира.