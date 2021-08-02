Украинские легкоатлетки прорвались в финал Олимпиады

Легкоатлетки. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n158247-ukrainskie-legkoatletki-prorvalis-v-final-olimpiady.html

Ракурс

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, украинские легкоатлетки, пробились в финал Олимпиады 2020 в Токио в беге с барьерами на дистанции 400 метров.

В полуфинале Рыжикова финишировала с результатом 54,23, а Ткачук — 54,25. Обе заняли в своих забегах третьи места. Об этом стало известно из трансляции соревнования.

Заметим, что спортсменкам пришлось бежать под сильным ливнем, который накрыл Токио, где проводятся летние Олимпийские игры этого года.

В финал обе украинки попали в качестве так называемых «лаки-лузеров» — спортсмены, которые проиграли матч, но были включены в сетку турнира через дополнительные показатели.

Напрямую в финал вышли по две лучшие спортсменки из каждого полуфинала, а украинки показали седьмой и восьмой результат. До этого Украина на Олимпийских играх ни разу не была представлена двумя спортсменками в финале этой дисциплины. Финальный забег состоится 4 августа. В нем выступят восемь спортсменок.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Романчук, украинский пловец, получивший серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по результатам заплыва на дистанцию 1500 м, периодически получал предложения изменения гражданства и миллионных контрактов, однако он категорически отказался от этого.