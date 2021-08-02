Українські легкоатлетки прорвалися у фінал Олімпіади

Легкоатлетки. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n158247-ukrayinski-legkoatletky-prorvalysya-u-final-olimpiady.html

Ракурс

Анна Рижикова і Вікторія Ткачук, українські легкоатлетки, пробилися у фінал Олімпіади 2020 в Токіо в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів.

У півфіналі Рижикова фінішувала з результатом 54,23, а Ткачук — 54,25. Обидві зайняли у своїх забігах треті місця. Про це стало відомо з трансляції змагання.

Зауважимо, що спортсменкам довелося бігти під сильною зливою, яка накрила Токіо, де проводяться літні Олімпійські ігри цього року.

У фінал обидві українки потрапили як так звані «лакі-лузери» — спортсмени, які програли матч, але були включені до сітки турніру через додаткові показники.

Напряму у фінал вийшли по дві найкращі спортсменки з кожного півфіналу, а українки показали сьомий і восьмий результат. До цього Україна на Олімпійських іграх жодного разу не була представлена двома спортсменками у фіналі цієї дисципліни. Фінальний забіг відбудеться 4 серпня. У ньому виступлять вісім спортсменок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Романчук, український плавець, який здобув срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо за результатами запливу на дистанцію 1500 м, періодично отримував пропозиції зміни громадянства та мільйонних контрактів, проте він категорично відмовився від цього.