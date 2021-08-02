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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: «Українська правда»

Шмигаль розповів, коли стартує «Велика приватизація»

2 сер 2021, 16:57
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«Велика приватизація» в Україні розпочнеться вже цього місяця.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 2 серпня, повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль повідомив, що обговорив підготовку до відповідних аукціонів на нараді з головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим.

Прем'єр зазначив, що за даними Фонду держмайна, доходи від приватизації у 2020 році склали 2,25 млрд грн.


Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні п’ять років, — наголосив Шмигаль.

Він додав, що також доручив Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022−2023 роки.

Джерело: Ракурс


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