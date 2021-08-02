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Ракурс
Галактика. Фото: Istock

Унікальний знімок із сузір’я Годинники зробив «Хаббл» (ФОТО)

2 сер 2021, 16:56
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Телескоп «Хаббл» зробив унікальний знімок галактики IC 1954, що розташовується на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Годинники.

На знімку видно яскраву центральну перемичку галактики і її спіральні рукави, пронизані темними смугами пилу. Відповідне фото з’явилося на сайті обсерваторії.

Зазначається, що «Хаббл» зробив знімок завдяки своїй камері Wide Field Camera 3. Телескоп спостерігав за зірками в сусідніх галактиках в ультрафіолетовому та оптичному діапазоні.


Знімок галактики. Фото: HubbleЙому допомагав телескоп ALMA — він збирав дані про диски зореутворення і хмари холодного газу. Об'єднання двох знімків дозволило дослідникам з'єднати точки та виявити зв’язок молодих зірок і хмар газу, які їх породжують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний телескоп «Хаббл» зафіксував рідкісне космічне явище — смерть зірки, яка перетворилася на наднову. Це явище було зафіксовано в галактиці NGC 2525, розташованій в 70 млн світлових роках від Землі.

Джерело: Ракурс


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