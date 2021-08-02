Галактика. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n158245-unikalnyy-znimok-iz-suzir-ya-godynnyky-zrobyv-habbl-foto.html

Ракурс

Телескоп «Хаббл» зробив унікальний знімок галактики IC 1954, що розташовується на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Годинники.

На знімку видно яскраву центральну перемичку галактики і її спіральні рукави, пронизані темними смугами пилу. Відповідне фото з’явилося на сайті обсерваторії.

Зазначається, що «Хаббл» зробив знімок завдяки своїй камері Wide Field Camera 3. Телескоп спостерігав за зірками в сусідніх галактиках в ультрафіолетовому та оптичному діапазоні.

Йому допомагав телескоп ALMA — він збирав дані про диски зореутворення і хмари холодного газу. Об'єднання двох знімків дозволило дослідникам з'єднати точки та виявити зв’язок молодих зірок і хмар газу, які їх породжують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний телескоп «Хаббл» зафіксував рідкісне космічне явище — смерть зірки, яка перетворилася на наднову. Це явище було зафіксовано в галактиці NGC 2525, розташованій в 70 млн світлових роках від Землі.