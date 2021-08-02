Від пені та штрафів за несплату комуналки можуть звільнити. Фото: legalaid.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158244-vid-shtrafiv-za-nesplatu-komunalky-mojut-zvilnyty-zareiestrovano-zakon.html

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Захистити права споживачів комунальних послуг хочуть у Верховній Раді.

У парламенті зареєстрували законопроект № 5754−1 спрямований на захист прав споживачів комунпослуг. Автори законопроекту пропонують прибрати нарахування штрафи та пені за несплати або несвоєчасну сплату платежів за житлово-комунальні послуги.

Крім виключення норм про пені з профільного закону, депутати пропонують включити застереження в ст. 625 Цивільного кодексу, що передбачає відповідальність за невиконання грошових зобов’язань.

Документ передбачає, що дія статті не поширюватиметься на індивідуальних і колективних споживачів ЖКГ-послуг. Таким чином комунальники чи теплопостачальники можуть стягнути через суд лише основний борг, без додаткових санкцій.

Ініціатори стверджують, що за допомогою скасування штрафів і пені збираються боротися з незадовільним рівнем життя українців.

Нагадаємо, у липні народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект № 5660 «Про примусове виконання рішень». Новий закон передбачає відповідальність для боржника за ухилення від виконання рішень. Наприклад, якщо боржник не подав декларацію про свій матеріальний стан, не пустив виконавця в будинок для опису майна, ухиляється від явки до виконавця і т. д.