Тарифи на газ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158243-taryfy-na-gaz-zrostut-do-70-vzymku-ekspert.html

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Тарифи на газ 2021 в Україні зростуть на 40−70% взимку через примусове підвищення ціни, яке розпочав НАК «Нафтогаз».

Підвищення тарифів може спровокувати кризу. Таку думку висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський на своїй сторінці в Facebook.

«НАК «Нафтогаз» примусово підвищив ціну на газ. Уряд йому в цьому не заважає. Подорожчання газу тягне за собою підвищення вартості теплової енергії на 40−70%, залежно від регіону, — зазначив експерт.

За його словами, центральна влада удає, що вона нічого не може зробити і проводить децентралізацію, а насправді вона дозволяє регіонам встановлювати будь-яку ціну на опалення.

Мовляв, хочете — підвищуйте на 70%, а не хочете — можете залишити тарифи незмінними. А різницю, яка виникне, компенсувати коштом коштів місцевих бюджетів. Це справжня криза. Він обов’язково завдасть нищівного удару або по мільйонах пересічних громадян, — заявив Уманський.



Економіст вважає, що у випадку зростання тарифів, люди просто перестануть оплачувати комунальні платежі й настане гуманітарна катастрофа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова ціна на газ стане поштовхом для прискорення темпів інфляції в Україні. Також зміна ціни призведе до зростання тарифу на доставку газу. Близько половини витрат облгазів, пов’язаних із розподілом палива, припадають саме на закупівлю газу для технологічних процесів.