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Сергій Надал, фото: соціальні мережі
«Поганські меси» побачив мер Тернополя на фестивалі «Файне місто»https://racurs.ua/ua/n158242-poganski-mesy-pobachyv-mer-ternopolya-na-festyvali-fayne-misto.htmlРакурс
Сергій Надал, мер Тернополя, розкритикував музичний фестиваль «Файне місто».
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 2 серпня, на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Неприпустимо, щоб добре ім’я Файного міста очорняли поганськими месами, — наголосив Надал.
Він заявив, що виступає категорично проти проведення в місті будь-яких «антихристиянських заходів».
За його словами, за участі правоохоронних органів з організаторами фестивалю «проведуть розмову».
Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі, — наголосив Надал.
Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії, — додав він.
Бурхливу реакцію у соцмережах спровокував нещодавній виступ на «Файному місті» польського гурту Batushka, який у своїх виступах використовує елементи церковних обрядів та схожі на священницькі ряси.
Низка користувачів соцмереж побачили у цьому пропаганду богохульства. Зокрема, священник з Тернополя Роман Демуш, який веде блог у соцмережах, назвав окремі епізоди фестивалю «богохульством та порушенням прав почуттів вірних християн».
Нагадаємо, у січні в Тернополі відкрили найбільшу в Україні різдвяну шопку.
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