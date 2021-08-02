«Поганські меси» побачив мер Тернополя на фестивалі «Файне місто»

Сергій Надал, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n158242-poganski-mesy-pobachyv-mer-ternopolya-na-festyvali-fayne-misto.html

Ракурс

Сергій Надал, мер Тернополя, розкритикував музичний фестиваль «Файне місто».

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 2 серпня, на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Неприпустимо, щоб добре ім’я Файного міста очорняли поганськими месами, — наголосив Надал.

Він заявив, що виступає категорично проти проведення в місті будь-яких «антихристиянських заходів».

За його словами, за участі правоохоронних органів з організаторами фестивалю «проведуть розмову».

Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі, — наголосив Надал.

Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії, — додав він.

Бурхливу реакцію у соцмережах спровокував нещодавній виступ на «Файному місті» польського гурту Batushka, який у своїх виступах використовує елементи церковних обрядів та схожі на священницькі ряси.

Низка користувачів соцмереж побачили у цьому пропаганду богохульства. Зокрема, священник з Тернополя Роман Демуш, який веде блог у соцмережах, назвав окремі епізоди фестивалю «богохульством та порушенням прав почуттів вірних християн».

Нагадаємо, у січні в Тернополі відкрили найбільшу в Україні різдвяну шопку.