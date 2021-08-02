Кулеба вимагає надати Україні дорожню карту для вступу в НАТО. Фото:

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Очільник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та Європейського Союзу (ЄС).

Він наголосив, що геополітична конструкція «пострадянський простір» є застарілою та потребує перегляду, оскільки Україна є частиною Заходу. Про це йдеться в статті Кулеби для видання Foreign Affairs.

У випадку України йдеться насамперед про інституціалізацію місця нашої держави в західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС, — заявив міністр.

Кулеба зауважив, що США та інші партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків. У випадку України та Грузії, пріоритетом має бути просування на шляху вступу до НАТО.

Він додав, що обидві країни вже беруть участь у діях НАТО як партнери з розширеними можливостями, а разом із Болгарією, Румунією та Туреччиною Україна та Грузія роблять критично важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону.

На думку очільника МЗС, поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та «накачати додаткові економічні м’язи».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський своїм указом № 307/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) від 4 червня «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору».