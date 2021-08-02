Кулеба. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n158241-vremya-opredelitsya-kuleba-trebuet-dat-ukraine-plan-dlya-vstupleniya-v-nato.html

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Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Украины определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и Европейский Союз (ЕС).

Он отметил, что геополитическая конструкция «постсоветское пространство» является устаревшей и требует пересмотра, поскольку Украина является частью Запада. Об этом говорится в статье Кулебы для издания Foreign Affairs.

В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Наступило время США и европейским союзникам наконец-то определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС, — заявил министр.

Кулеба отметил, что США и другие партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающая особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков. В случае Украины и Грузии, приоритетом должно быть продвижение на пути вступления в НАТО.

Он добавил, что обе страны уже принимают участие в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями, а вместе с Болгарией, Румынией и Турцией Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона.

По мнению главы МИД, углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и «накачать дополнительные экономические мускулы».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 307/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора».