Украинцев задержали на нелегальной фабрике сигарет в Польше. Фото: «Польское радио»

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Подпольную табачную фабрику накрыли правоохранители в Мазовецком воеводстве Польши.

Силовики разоблачили группу, которая занималась изготовлением незаконных табачных изделий и действовала с августа 2020 года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах. Участников группы подозревают в сбыте и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности в Германию и Великобританию. В ходе рейда были задержаны 16 человек, среди которых семь граждан Украины. Об этом сообщает «Польское радио».

Фабрику нашли на территории Новодворов — здесь работали два больших производственных цеха, которые были разделены на несколько помещений. Во время обысков были обнаружены рабочая производственная линия, профессиональная упаковочная машина, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и много материалов для производства. Также было конфисковано более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 т готового табака. Незаконный товар эксперты оценили в 1,75 млн евро.

Всем задержанным предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе. Одному из задержанных дополнительно инкриминируют управление этой группой. Мужчин подозревают в незаконном производстве сигарет, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило противоправную деятельность группы преступников, в которую входят действующие и бывшие работники Министерства иностранных дел Украины. Злоумышленники занимались контрабандой сигарет в страны Европы.

Источник: «Польское радио»