Погода в Киеве. Фото: istock

https://racurs.ua/n158239-rekordnaya-jara-v-kieve-pobity-chetyre-temperaturnyh-maksimuma.html

Ракурс

Жара в Киеве продолжает устанавливать новые температурные рекорды. За прошедший месяц в столице были побиты рекордные значения термометра сразу четыре раза.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве в течение месяца установлено четыре температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30 °C, — рассказали в пресс-службе.



Сообщается, что среднемесячная температура воздуха в июле составила +24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы. Прохладнее в столице было 23 июля — под утро зафиксировали +15°С, а жарче — 29 июля, когда после полудня было +32,6°С. Осадков выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине ослабнет уже завтра, 3 августа. Дневная температура воздуха будет гораздо комфортнее — столбики термометров покажут 25−28° тепла.