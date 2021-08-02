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Ракурс
Спека у Києві. Фото: istock

Рекордна спека у Києві — побито чотири температурні максимуми

2 сер 2021, 15:37
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Спека в Києві продовжує встановлювати нові температурні рекорди. За минулий місяць у столиці було побито рекордні градуси одразу чотири рази.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У Києві протягом місяця встановлено чотири температурних рекорди. Відмічено 17 днів із максимальною температурою повітря вище +30°С, — розповіли в прес-службі.


Повідомляється, що середньомісячна температура повітря в липні склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше в столиці було 23 липня — під ранок зафіксували +15°С, а найспекотніше — 29 липня, коли після полудня було +32,6°С. Опадів випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні послабне вже завтра, 3 серпня. Денна температура повітря буде набагато комфортнішою — стовпчики термометрів покажуть 25−28° тепла.

Джерело: Ракурс


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