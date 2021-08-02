Христина Тимановська, фото: «Європейська правда»

https://racurs.ua/ua/n158238-polscha-vydala-vizu-biloruskiy-sportsmenci-tymanovskiy-skandal-na-olimpiadi.html

Ракурс

Польща видала гуманітарну візу Христині Тимановській — учасниці Олімпійських ігор з Білорусі, яку примусово намагалися депортувати на батьківщину після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, Тимановська перебуває «у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо».

Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру, — наголосив Пшидач.

Тимановська раніше прибула в посольство Польщі в Токіо. Повідомлялося, що вона подала документи на отримання політичного притулку.

Тимановська побоюється, що в разі повернення до Білорусі їй загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, чоловік Тимановської вже виїхав з Білорусі до Києва.