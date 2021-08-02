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Ракурс
Христина Тимановська, фото: «Європейська правда»

Польща видала візу білоруській спортсменці Тимановській — скандал на Олімпіаді

2 сер 2021, 15:32
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Польща видала гуманітарну візу Христині Тимановській — учасниці Олімпійських ігор з Білорусі, яку примусово намагалися депортувати на батьківщину після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, Тимановська перебуває «у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо».

Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру, — наголосив Пшидач.

Тимановська раніше прибула в посольство Польщі в Токіо. Повідомлялося, що вона подала документи на отримання політичного притулку.


Тимановська побоюється, що в разі повернення до Білорусі їй загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, чоловік Тимановської вже виїхав з Білорусі до Києва.

Джерело: Ракурс


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