Польща видала візу білоруській спортсменці Тимановській — скандал на Олімпіадіhttps://racurs.ua/ua/n158238-polscha-vydala-vizu-biloruskiy-sportsmenci-tymanovskiy-skandal-na-olimpiadi.htmlРакурс
Польща видала гуманітарну візу Христині Тимановській — учасниці Олімпійських ігор з Білорусі, яку примусово намагалися депортувати на батьківщину після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.
За його словами, Тимановська перебуває «у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо».
Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру, — наголосив Пшидач.
Тимановська раніше прибула в посольство Польщі в Токіо. Повідомлялося, що вона подала документи на отримання політичного притулку.
Тимановська побоюється, що в разі повернення до Білорусі їй загрожує тюремне ув’язнення.
Нагадаємо, чоловік Тимановської вже виїхав з Білорусі до Києва.