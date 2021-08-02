Антилопа. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n158237-svit-lovyv-yiyi-ta-ne-spiymav-antylopa-vtekla-vid-giien-i-krokodyliv-video.html

Ракурс

Африканська антилопа в національному парку в ПАР перехитрила шістнадцять голодних гієнових собак, втекла від стада бегемотів і вижила в водоймі з крокодилами.

Відео з тваринами опублікували на каналі Kruger Latest Sightings на YouTube.

24-річний рейнджер Деніел Хітчінгс показував відвідувачам заповідник. Група побачила зграю з 16 гієнових собак. Вони погналися за антилопою.

Тварина зробила величезний стрибок, щоб сховатися від одного з переслідувачів, але потім зрозуміла, що їй не вдасться втекти від решти зграї, і стрибнула у водойму.

На записі видно, як імпала відчайдушно пливе через ставок, який кишить крокодилами. На протилежному березі вона зустрічає сімейство бегемотів. Один з них робить випад до антилопи, але вона швидко ухиляється від тварини та ховається в африканських чагарниках.