Відставку Шевченка прокоментували в УАФ. Фото: footboom.net

https://racurs.ua/ua/n158236-vidstavku-shevchenka-prokomentuvaly-v-uaf.html

Ракурс

Українська асоціація футболу прокоментувала відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера Національної збірної.

В УАФ заявили, що в червні 2020 року запропонували йому продовжити контракт до кінця 2022 року. Однак тодішній наставник заявив, що після чемпіонату Європи має намір перейти на клубну роботу. Про це 2 серпня повідомила прес-служба Асоціації.

Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік з можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року.

Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв’ю, — йдеться в повідомленні.



А 30 липня закінчився термін угоди між УАФ і тренерським штабом збірної. Футбольні чиновники наголосили, що 9 серпня має відбутися засідання виконкому УАФ, на якому приймуть рішення про тренерський штаб збірної України.

Нагадаємо, головний тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко заявив, що добіг кінця його контракт з Українською асоціацією футболу. Він подякував футбольним чиновникам за надану можливість попрацювати на тренерській посаді у збірній, а також гравцям, уболівальникам та всім причетним до команди.