Різке похолодання йде в Україну. Фото: lubertsyriamo.ru

https://racurs.ua/ua/n158235-rizke-poholodannya-yde-v-ukrayinu-koly-spade-speka.html

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Спека в Україні послабне вже завтра, 3 серпня. Денна температура повітря буде набагато комфортнішою — стовпчики термометрів покажуть 25−28° тепла.

У західних областях вдень очікується 22−27° тепла, а на Сході та Півдні ще затримаються спекотна погода — 29−33° вище нуля за Цельсієм. На сході та південному сході ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на власній сторінці у Facebook.

В українському Гідрометцентрі обіцяють, що похолодання в Україну прийде в найближчий четвер, 5 серпня. Очікується, що в західних областях температура повітря опуститься до 20−25° тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−16° вище нуля.

Прохолодніше буде у Центрі та на Півночі — вдень прогнозують 23−28° тепла, а вночі 14−18° вище нуля. В інших регіонах утримається спекотна погода — до 34° тепла. У п’ятницю, 6 серпня, збережеться така ж погода.

Нагадаємо, 2 серпня у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях Гідрометцентр обіцяв грози, а в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У Київській області прогнозувалися грози, а в окремих районах град та шквали.