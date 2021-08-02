Сергій Куліш, фото: НОК України

https://racurs.ua/ua/n158234-ukrayinskyy-strilec-vypadkovo-vluchyv-u-mishen-susida-olimpiyski-igry.html

Ракурс

Український спортсмен Сергій Куліш на змаганнях зі стрільби з малокаліберної гвинтівки в межах Олімпійських ігор в Токіо випадково влучив у чужу мішень. Цей постріл не зарахували.

В результаті він став восьмим, хоча у фіналі претендував на медаль — майже весь час йшов у трійці претендентів на медалі. Про це повідомляє видання «Суспільне».

За словами Куліша, цей помилковий постріл стався випадково — під час стрільби у нього розстібнувся ґудзик і його повело вбік.

У мене розстібнувся ґудзик, відчув дискомфорт. Але час йде, і треба робити постріл і ось таке трапилося. (З суддями — ред.) говорили про цей випадок. Мабуть, хвилювання зіграло свою роль. Важко сказати, таке трапляється раз на мільйон, і зі мною це трапилося зараз, — зазначив він.

За словами тренера збірної України Олександра Камінського, цей випадок — другий за історію стрілкових Олімпійських ігор.

Положення стоячи, тут амплітуда впливання гвинтівки велика, тому Сергій не проконтролював. У нього розстібнувся ґудзик знизу, і його повело вправо, — зазначив тренер.



Помилковий постріл Куліш зробив у десятку. Якби він поцілив у свою мішень, то зайняв би третю сходинку в проміжному рейтингу і продовжив боротьбу за медалі.

Джерело: «Суспільне»