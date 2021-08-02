Сергей Кулиш, фото: НОК Украины

https://racurs.ua/n158234-ukrainskiy-strelok-sluchayno-popal-v-mishen-soseda-olimpiyskie-igry.html

Ракурс

Украинский спортсмен Сергей Кулиш на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки в рамках Олимпийских игр в Токио случайно попал в чужую мишень. Этот выстрел не засчитали.

В результате он стал восьмым, хотя в финале претендовал на медаль — почти все время шел в тройке претендентов на медали. Об этом сообщает издание «Суспільне».

По словам Кулиша, этот ошибочный выстрел произошел случайно — во время стрельбы в него расстегнулась пуговица и его повело в сторону.

У меня расстегнулась пуговица, почувствовал дискомфорт. Но время идет, и надо делать выстрел и вот такое случилось. (С судьями — ред.) говорили об этом случае. Видимо, волнение сыграло свою роль. Трудно сказать, такое случается раз на миллион, и со мной это случилось сейчас, — отметил он.

По словам тренера сборной Украины Александра Каминского, этот случай — второй в истории стрелковых Олимпийских игр.

Положение стоя, здесь амплитуда влияния винтовки велика, поэтому Сергей не проконтролировал. У него расстегнулась пуговица снизу, и его повело вправо, — отметил тренер.



Ошибочный выстрел Кулиш сделал в десятку. Если бы он попал в свою мишень, то занял бы третье место в промежуточном рейтинге и продолжил борьбу за медали.

Источник: «Суспільне»