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Ракурс
Бензин в Украине подорожал – сколько стоит топливо. Фото: poglyad.tv

Бензин в Украине подорожал — сколько стоит топливо (ИНФОГРАФИКА)

2 авг 2021, 14:18
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Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 августа выросли по сравнению с предыдущим торговым днем растут.

Автогаз подорожал на 2 копейки. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» по результатам мониторинга.

Средние розничные цены составляют:

  • на бензин А-92 — 29,30 грн за литр (+1 копейка);
  • на бензин А-95 — 30,24 грн за литр (+1 копейка);
  • на дизельное топливо — 28,44 грн за литр (+1 копейка);
  • на автогаз — 16,88 грн за литр (+2 копейки).

Эксперт «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн прогнозирует, что автогаз подорожает на 1 грн.


Напомним, ранее мы сообщали, что цена на бензин в Украине вырастет — Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Источник: Ракурс


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