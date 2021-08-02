Бензин в Украине подорожал – сколько стоит топливо. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/n158233-benzin-v-ukraine-podorojal-skolko-stoit-toplivo-infografika.html

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Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 августа выросли по сравнению с предыдущим торговым днем растут.

Автогаз подорожал на 2 копейки. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» по результатам мониторинга.

Средние розничные цены составляют:

на бензин А-92 — 29,30 грн за литр (+1 копейка);

на бензин А-95 — 30,24 грн за литр (+1 копейка);

на дизельное топливо — 28,44 грн за литр (+1 копейка);

на автогаз — 16,88 грн за литр (+2 копейки).

Эксперт «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн прогнозирует, что автогаз подорожает на 1 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на бензин в Украине вырастет — Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.