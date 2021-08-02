Бензин в Україні подорожчав – скільки коштує паливо. Фото: poglyad.tv

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Ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 2 серпня виросли у порівнянні з попереднім торговим днем.

Автогаз подорожчав на 2 копійки. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95» за результатами моніторингу.

Середні роздрібні ціни становлять:

на бензин А-92 — 29,30 грн за літр (+1 копійка);

на бензин А-95 — 30,24 грн за літр (+1 копійка);

на дизельне паливо — 28,44 грн за літр (+1 копійка);

на автогаз — 16,88 грн за літр (+2 копійки).

Експерт «Консалтингової групи А-95» Артем Куюн прогнозує, що автогаз подорожчає на 1 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на бензин в Україні зросте — Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.