Резкое похолодание идет в Украину. Фото: lubertsyriamo.ru

https://racurs.ua/n158235-rezkoe-poholodanie-idet-v-ukrainu-kogda-spadet-jara.html

Ракурс

Жара в Украине ослабнет уже завтра, 3 августа. Дневная температура воздуха будет намного комфортнее — столбики термометров покажут 25−28° тепла.

В западных областях днем ожидается 22−27° тепла, а на Востоке и Юге еще задержатся жаркая погода — 29−33° выше нуля по Цельсию. На востоке и юго-востоке вероятны кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook.

В украинском Гидрометцентре обещают, что похолодание в Украину придет в ближайший четверг, 5 августа. Ожидается, что в западных областях температура воздуха опустится до 20−25° тепла. Ночью столбики термометров покажут 11−16° выше нуля.

Прохладнее будет в Центре и на Севере — днем прогнозируют 23−28° тепла, а ночью 14−18° выше нуля. В других регионах сохранится жаркая погода — до 34° тепла. В пятницу, 6 августа, сохранится такая же погода.

Напомним, 2 августа в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Гидрометцентр обещал грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В Киевской области прогнозировались грозы, а в отдельных районах град и шквалы.