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Отставку Шевченко прокомментировали в УАФ. Фото: footboom.net

Отставку Шевченко прокомментировали в УАФ

2 авг 2021, 15:21
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Украинская ассоциация футбола прокомментировала отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера Национальной сборной.

В УАФ заявили, что в июне 2020 года предложили ему продлить контракт до конца 2022 года. Однако тогдашний наставник заявил, что после чемпионата Европы намерен перейти на клубную работу. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Ассоциации.

Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года.

Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью, — говорится в сообщении.


А 30 июля истек срок соглашения между УАФ и тренерским штабом сборной. Футбольные чиновники отметили, что 9 августа должно состояться заседание исполкома УАФ, на котором примут решение о тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что подошел к концу его контракт с Украинской ассоциацией футбола. Он поблагодарил футбольных чиновников за предоставленную возможность поработать на тренерской должности в сборной, а также игроков, болельщиков и всех причастных к команде.

Источник: Ракурс


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