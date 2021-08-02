Отставку Шевченко прокомментировали в УАФ. Фото: footboom.net

https://racurs.ua/n158236-otstavku-shevchenko-prokommentirovali-v-uaf.html

Ракурс

Украинская ассоциация футбола прокомментировала отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера Национальной сборной.

В УАФ заявили, что в июне 2020 года предложили ему продлить контракт до конца 2022 года. Однако тогдашний наставник заявил, что после чемпионата Европы намерен перейти на клубную работу. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Ассоциации.

Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года.

Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью, — говорится в сообщении.



А 30 июля истек срок соглашения между УАФ и тренерским штабом сборной. Футбольные чиновники отметили, что 9 августа должно состояться заседание исполкома УАФ, на котором примут решение о тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что подошел к концу его контракт с Украинской ассоциацией футбола. Он поблагодарил футбольных чиновников за предоставленную возможность поработать на тренерской должности в сборной, а также игроков, болельщиков и всех причастных к команде.