Антилопа. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n158237-mir-lovil-ee-no-ne-poymal-antilopa-spaslas-ot-gien-i-krokodilov-video.html

Ракурс

Африканская антилопа в национальном парке в ЮАР перехитрила шестнадцать голодных гиеновидных собак, увернулась от стада бегемотов и выжила в водоеме с крокодилами.

Видео с животными опубликовано на канале Kruger Latest Sightings на YouTube.

24-летний рейнджер Дэниел Хитчингс показывал посетителям заповедник. Группа увидела стаю из 16 гиеновидных собак. Через несколько мгновений Хитчингс заметил импалу, которая пришла на водопой. Они погнались за антилопой.

Она сделала огромный скачок, чтобы скрыться от одного из преследователей, но затем поняла, что ей не удастся сбежать от остальной стаи, и прыгнула в водоем.

На записи видно, как импала отчаянно плывет через кишащую крокодилами запруду. На противоположном берегу она встречает семейство бегемотов. Один из них делает выпад к антилопе, но она быстро уворачивается от животного и скрывается в африканских кустарниках.