Кристина Тимановская, фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n158238-polsha-vydala-vizu-belorusskoy-sportsmenke-timanovskoy-skandal-na-olimpiade.html

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Польша выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской — участнице Олимпийских игр из Беларуси, которую принудительно пытались депортировать на родину после того, как она раскритиковала спортивных чиновников.

Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, Тимановская находится «в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио».

Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру, — подчеркнул Пшидач.

Тимановська ранее прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на получение политического убежища.

Тимановская опасается, что в случае возвращения в Беларусь ей грозит тюремное заключение.

Напомним, муж Тимановской уже выехал из Беларуси в Киев.