Українців затримали на нелегальній фабриці цигарок у Польщі. Фото: «Польське радіо»

https://racurs.ua/ua/n158240-ukrayinciv-zatrymaly-na-nelegalniy-fabryci-cygarok-u-polschi-yim-zagrojuie-turma.html

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Підпільну тютюнову фабрику накрили правоохоронці у Мазовецькому воєводстві Польщі.

Силовики викрили група, яка займалася виготовленням незаконних тютюнових виробів і діяла з серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах. Учасників групи підозрюють у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема у Німеччині та Великій Британії. У ході рейду було затримано 16 осіб, серед яких сім громадян України. Про це повідомляє «Польське радіо».

Фабрику знайшли на території Новодворів — тут працювали два великих виробничих цехи, які були розділені на кілька приміщень. Під час обшуків були виявлені робоча виробнича лінія, професійна пакувальна машина, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній, і багато матеріалів для виробництва. Також було конфісковано понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет і понад 13 т готового тютюну. Незаконний товар експерти оцінили в 1,75 млн євро.

Усім затриманим пред’явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одному із затриманих додатково інкримінують управління цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві сигарет, незаконному продажу товарів, позначених підробленим акцизним знаком. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило протиправну діяльність групи злочинців, до якої входять чинні та колишні працівники Міністерства закордонних справ України. Зловмисники займалися контрабандою цигарок до країн Європи.

Джерело: «Польське радіо»