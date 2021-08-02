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Українців затримали на нелегальній фабриці цигарок у Польщі. Фото: «Польське радіо»

Українців затримали на нелегальній фабриці цигарок у Польщі — їм загрожує тюрма

2 сер 2021, 15:58
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Підпільну тютюнову фабрику накрили правоохоронці у Мазовецькому воєводстві Польщі.

Силовики викрили група, яка займалася виготовленням незаконних тютюнових виробів і діяла з серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах. Учасників групи підозрюють у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема у Німеччині та Великій Британії. У ході рейду було затримано 16 осіб, серед яких сім громадян України. Про це повідомляє «Польське радіо».

Фабрику знайшли на території Новодворів — тут працювали два великих виробничих цехи, які були розділені на кілька приміщень. Під час обшуків були виявлені робоча виробнича лінія, професійна пакувальна машина, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній, і багато матеріалів для виробництва. Також було конфісковано понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет і понад 13 т готового тютюну. Незаконний товар експерти оцінили в 1,75 млн євро.

Усім затриманим пред’явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одному із затриманих додатково інкримінують управління цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві сигарет, незаконному продажу товарів, позначених підробленим акцизним знаком. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Українців затримали на нелегальній фабриці цигарок у Польщі. Фото: «Польське радіо»


Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило протиправну діяльність групи злочинців, до якої входять чинні та колишні працівники Міністерства закордонних справ України. Зловмисники займалися контрабандою цигарок до країн Європи.

Джерело: «Польське радіо»

Джерело: Ракурс


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