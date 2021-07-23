Владимир Зеленский, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n157849-uglublenie-integracii-v-nato-zelenskiy-vvel-v-deystvie-iunskoe-reshenie-snbo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, своим указом № 307/2021, датированным сегодняшним днем, 23 июля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Это решение СНБО, в частности, обязывает Кабмин в трехмесячный срок проработать вопрос по формированию национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО с целью ускорения обретения Украиной полноправного членства в этом военном альянсе.

Также Кабмин должен проработать вопрос создания в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам вступления Украины в НАТО.

Минобороны должно принять меры с целью безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Документ также содержит поручение органам госвласти по улучшению сотрудничества с НАТО по ряду направлений.

Напомним, Зеленский сегодня также ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает санкции против самой богатой женщины России и известного интернет-магазина.