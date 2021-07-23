Володимир Зеленський, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n157849-poglyblennya-integraciyi-do-nato-zelenskyy-vviv-v-diu-chervneve-rishennya-rnbo.html

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Володимир Зеленський, президент України, своїм указом № 307/2021, датованим сьогоднішнім днем, 23 липня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 4 червня «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору».

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Це рішення РНБО, зокрема, зобов’язує Кабмін у тримісячний строк опрацювати питання щодо формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО з метою прискорення набуття Україною повноправного членства в цьому військовому альянсі.

Також Кабмін має опрацювати питання створення в органах влади окремих структурних підрозділів з питань вступу України в НАТО.

Міноборони має вжити заходів з метою невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.

Документ також містить доручення органів держвлади щодо покращення співпраці з НАТО за низкою напрямків.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти найбагатшої жінки Росії та відомого інтернет-магазину.