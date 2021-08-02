«Языческие мессы» увидел мэр Тернополя на фестивале «Файне місто»

Сергей Надал, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n158242-yazycheskie-messy-uvidel-mer-ternopolya-na-festivale-fayne-misto.html

Ракурс

Сергей Надал, мэр Тернополя, раскритиковал музыкальный фестиваль «Файне місто».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 2 августа, на его странице в социальной сети Фейсбук.

Недопустимо, чтобы доброе имя прекрасного города очерняли языческими мессами, — подчернул Надал.

Он заявил, что выступает категорически против проведения в городе каких-либо «антихристианских мероприятий».

По его словам, при участии правоохранительных органов с организаторами фестиваля «проведут беседу».

Или организаторы обязуются проводить фестиваль «Файне місто» без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще, — подчеркнул Надал. Требую от организаторов немедленно объяснить ситуацию и извиниться перед тернополянами за антихристианские действия, — добавил он.

Бурную реакцию в соцсетях спровоцировало недавнее выступление на «Файному місті» польской группы Batushka, которая в своих выступлениях использует элементы церковных обрядов и похожие на священнические рясы.

Ряд пользователей соцсетей увидели в этом пропаганду богохульства. В частности, священник из Тернополя Роман Демуш, который ведет блог в соцсетях, назвал отдельные эпизоды фестиваля «богохульством и нарушением прав чувств верующих христиан».

Напомним, в январе в Тернополе открыли крупнейшую в Украине рождественскую шопку.