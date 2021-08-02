Тарифы на газ. Фото: istock

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Тарифы на газ 2021 в Украине вырастут на 40−70% зимой из-за принудительного повышения цен, которое начал НАК «Нафтогаз».

Повышение тарифов может спровоцировать кризис. Такое мнение высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский на своей странице в Facebook.

«НАК» «Нафтогаз» принудительно повысил цену на газ. Правительство ему в этом не мешает. Подорожание газа влечет за собой повышение стоимости тепловой энергии на 40−70% в зависимости от региона, — отметил эксперт.

По его словам, центральная власть делает вид, что она ничего не может сделать и проводит децентрализацию, а на самом деле позволяет регионам устанавливать любую цену на отопление.

Мол, хотите — повышайте на 70%, а не хотите — можете оставить тарифы неизменными. А разницу, которая возникнет, компенсировать за счет средств местных бюджетов. Это настоящий кризис. Он обязательно нанесет сокрушительный удар по миллионам рядовых граждан, — заявил Уманский.



Экономист считает, что в случае роста тарифов, люди просто перестанут оплачивать коммунальные платежи и наступит гуманитарная катастрофа.

Напомним, ранее мы сообщали, что новая цена на газ станет толчком для ускорения темпов инфляции в Украине. Также изменение цены приведет к росту тарифа на доставку газа. Около половины расходов облгазов, связанных с распределением топлива, приходятся именно на закупку газа для технологических процессов.