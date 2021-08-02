От пени и штрафов за неуплату коммуналки могут освободить. Фото: legalaid.gov.ua

https://racurs.ua/n158244-ot-shtrafov-za-neuplatu-kommunalki-mogut-osvobodit-zaregistrirovan-zakon.html

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Защитить права потребителей коммунальных услуг хотят в Верховной Раде.

В парламенте зарегистрировали законопроект № 5754−1 направленный на защиту прав потребителей коммунуслуг. Авторы законопроекта предлагают убрать начисление штрафов и пени за неуплату или несвоевременную уплату платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Помимо исключения норм о пенях из профильного закона, депутаты предлагают включить оговорку в ст. 625 Гражданского кодекса, предусматривающую ответственность за невыполнение денежных обязательств.

Документ предусматривает, что действие статьи не будет распространяться на индивидуальных и коллективных потребителей ЖКХ-услуг. Таким образом коммунальщики или теплопоставщики могут взыскать через суд только основной долг, без дополнительных санкций.

Инициаторы утверждают, что с помощью отмены штрафов и пени собираются бороться с неудовлетворительным уровнем жизни украинцев.

Напомним, в июле народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5660 «О принудительном исполнении решений». Новый закон предусматривает ответственность для должника за уклонение от исполнения решений. Например, если должник не подал декларацию о своем материальном положении, не пустил исполнителя в дом для описи имущества, уклоняется от явки к исполнителю и т. д.