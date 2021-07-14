Должников начнут штрафовать за уклонение от исполнения решений

Штраф. Фото: Бурмист

https://racurs.ua/n157423-doljnikov-nachnut-shtrafovat-za-uklonenie-ot-ispolneniya-resheniy.html

Ракурс

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5660 «О принудительном исполнении решений».

Новый закон предусматривает ответственность для должника за уклонение от исполнения решений. Например, если должник не подал декларацию о своем материальном состоянии, не пустил исполнителя в дом для описи имущества, уклоняется от явки к исполнителю и т. д.

За уклонение от исполнения решения, предусмотрен штраф:

для физических лиц — 3400 грн;

для должностных лиц — 5100 грн;

для должников-юридических лиц — 17000 грн.

В случае повторного неисполнения решения должником, исполнитель накладывает на него штраф в двойном размере и обращается в правоохранительные органы с уведомлением о совершении преступления.

В рамках нового закона принудительному исполнению будут подлежать следующие исполнительные документы:

исполнительные листы и приказы;

судебные приказы;

определения судов;

исполнительные надписи нотариусов;

удостоверения комиссий по трудовых спорах;

постановления исполнителей;

постановления органов, уполномоченных рассматривать дела об админправонарушениях;

решения ЕСПЧ;

решения субъектов финмониторинга;

решения дисциплинарной комиссии частных исполнителей.

Документ становиться исполнительным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр исполнительных документов.

Копии постановлений об открытии исполнительного производства, прекращении производства или об отказе в его открытии будут направляться участникам рекомендованными письмами. Остальные постановления, как и раньше, будут направляться простыми письмами.