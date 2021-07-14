Должников начнут штрафовать за уклонение от исполнения решений

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Штраф. Фото: Бурмист
Должников начнут штрафовать за уклонение от исполнения решенийhttps://racurs.ua/n157423-doljnikov-nachnut-shtrafovat-za-uklonenie-ot-ispolneniya-resheniy.htmlРакурс
Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5660 «О принудительном исполнении решений».
Новый закон предусматривает ответственность для должника за уклонение от исполнения решений. Например, если должник не подал декларацию о своем материальном состоянии, не пустил исполнителя в дом для описи имущества, уклоняется от явки к исполнителю и т. д.
За уклонение от исполнения решения, предусмотрен штраф:
- для физических лиц — 3400 грн;
- для должностных лиц — 5100 грн;
- для должников-юридических лиц — 17000 грн.
В случае повторного неисполнения решения должником, исполнитель накладывает на него штраф в двойном размере и обращается в правоохранительные органы с уведомлением о совершении преступления.
В рамках нового закона принудительному исполнению будут подлежать следующие исполнительные документы:
- исполнительные листы и приказы;
- судебные приказы;
- определения судов;
- исполнительные надписи нотариусов;
- удостоверения комиссий по трудовых спорах;
- постановления исполнителей;
- постановления органов, уполномоченных рассматривать дела об админправонарушениях;
- решения ЕСПЧ;
- решения субъектов финмониторинга;
- решения дисциплинарной комиссии частных исполнителей.
- Документ становиться исполнительным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр исполнительных документов.
Копии постановлений об открытии исполнительного производства, прекращении производства или об отказе в его открытии будут направляться участникам рекомендованными письмами. Остальные постановления, как и раньше, будут направляться простыми письмами.
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