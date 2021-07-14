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Ракурс
Штраф. Фото: Бурмист

Должников начнут штрафовать за уклонение от исполнения решений

14 июл 2021, 16:53
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Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5660 «О принудительном исполнении решений».

Новый закон предусматривает ответственность для должника за уклонение от исполнения решений. Например, если должник не подал декларацию о своем материальном состоянии, не пустил исполнителя в дом для описи имущества, уклоняется от явки к исполнителю и т. д.

За уклонение от исполнения решения, предусмотрен штраф:

  • для физических лиц — 3400 грн;
  • для должностных лиц — 5100 грн;
  • для должников-юридических лиц — 17000 грн.

В случае повторного неисполнения решения должником, исполнитель накладывает на него штраф в двойном размере и обращается в правоохранительные органы с уведомлением о совершении преступления.

В рамках нового закона принудительному исполнению будут подлежать следующие исполнительные документы:

  • исполнительные листы и приказы;
  • судебные приказы;
  • определения судов;
  • исполнительные надписи нотариусов;
  • удостоверения комиссий по трудовых спорах;
  • постановления исполнителей;
  • постановления органов, уполномоченных рассматривать дела об админправонарушениях;
  • решения ЕСПЧ;
  • решения субъектов финмониторинга;
  • решения дисциплинарной комиссии частных исполнителей.
  • Документ становиться исполнительным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр исполнительных документов.

Копии постановлений об открытии исполнительного производства, прекращении производства или об отказе в его открытии будут направляться участникам рекомендованными письмами. Остальные постановления, как и раньше, будут направляться простыми письмами.

Источник: Ракурс


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