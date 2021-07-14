Боржників штрафуватимуть за ухилення від виконання рішень

Штраф. Фото: Бурміст

https://racurs.ua/ua/n157423-borjnykiv-shtrafuvatymut-za-uhylennya-vid-vykonannya-rishen.html

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Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект № 5660 «Про примусове виконання рішень».

Новий закон передбачає відповідальність для боржника за ухилення від виконання рішень. Наприклад, якщо боржник не подав декларацію про свій матеріальний стан, не пустив виконавця в будинок для опису майна, ухиляється від явки до виконавця і т. д.

За ухилення від виконання рішення, передбачений штраф:

для фізичних осіб — 3400 грн;

для посадових осіб — 5100 грн;

для боржників-юридичних осіб — 17000 грн.

У випадку повторного невиконання рішення боржником, виконавець накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину.

В межах нового закону примусовому виконанню підлягатимуть наступні виконавчі документи:

виконавчі листи та накази;

судові накази;

ухвали судів;

виконавчі написи нотаріусів;

посвідчення комісій по трудових спорах;

постанови виконавців;

постанови органів, уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення;

рішення ЄСПЛ;

рішення суб'єктів фінмоніторингу;

рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців.

Документ стане виконавчим після внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру виконавчих документів.

Копії постанов про відкриття виконавчого провадження, припинення провадження або про відмову в його відкритті будуть направлятися учасникам рекомендованими листами. Решта постанов, як і раніше, будуть направлятися простими листами.