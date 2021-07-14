Боржників штрафуватимуть за ухилення від виконання рішень

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Штраф. Фото: Бурміст
Боржників штрафуватимуть за ухилення від виконання рішеньhttps://racurs.ua/ua/n157423-borjnykiv-shtrafuvatymut-za-uhylennya-vid-vykonannya-rishen.htmlРакурс
Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект № 5660 «Про примусове виконання рішень».
Новий закон передбачає відповідальність для боржника за ухилення від виконання рішень. Наприклад, якщо боржник не подав декларацію про свій матеріальний стан, не пустив виконавця в будинок для опису майна, ухиляється від явки до виконавця і т. д.
За ухилення від виконання рішення, передбачений штраф:
- для фізичних осіб — 3400 грн;
- для посадових осіб — 5100 грн;
- для боржників-юридичних осіб — 17000 грн.
У випадку повторного невиконання рішення боржником, виконавець накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину.
В межах нового закону примусовому виконанню підлягатимуть наступні виконавчі документи:
- виконавчі листи та накази;
- судові накази;
- ухвали судів;
- виконавчі написи нотаріусів;
- посвідчення комісій по трудових спорах;
- постанови виконавців;
- постанови органів, уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення;
- рішення ЄСПЛ;
- рішення суб'єктів фінмоніторингу;
- рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців.
Документ стане виконавчим після внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру виконавчих документів.
Копії постанов про відкриття виконавчого провадження, припинення провадження або про відмову в його відкритті будуть направлятися учасникам рекомендованими листами. Решта постанов, як і раніше, будуть направлятися простими листами.
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