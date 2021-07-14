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Ракурс
Штраф. Фото: Бурміст

Боржників штрафуватимуть за ухилення від виконання рішень

14 лип 2021, 16:53
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Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект № 5660 «Про примусове виконання рішень».

Новий закон передбачає відповідальність для боржника за ухилення від виконання рішень. Наприклад, якщо боржник не подав декларацію про свій матеріальний стан, не пустив виконавця в будинок для опису майна, ухиляється від явки до виконавця і т. д.

За ухилення від виконання рішення, передбачений штраф:

  • для фізичних осіб — 3400 грн;
  • для посадових осіб — 5100 грн;
  • для боржників-юридичних осіб — 17000 грн.

У випадку повторного невиконання рішення боржником, виконавець накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину.

В межах нового закону примусовому виконанню підлягатимуть наступні виконавчі документи:

  • виконавчі листи та накази;
  • судові накази;
  • ухвали судів;
  • виконавчі написи нотаріусів;
  • посвідчення комісій по трудових спорах;
  • постанови виконавців;
  • постанови органів, уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення;
  • рішення ЄСПЛ;
  • рішення суб'єктів фінмоніторингу;
  • рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців.

Документ стане виконавчим після внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру виконавчих документів.

Копії постанов про відкриття виконавчого провадження, припинення провадження або про відмову в його відкритті будуть направлятися учасникам рекомендованими листами. Решта постанов, як і раніше, будуть направлятися простими листами.

Джерело: Ракурс


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