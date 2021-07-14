Парад у Франції. Фото: BFM TV

https://racurs.ua/ua/n157422-propozyciya-ruky-i-sercya-vidkryla-viyskovyy-parad-u-paryji-video.html

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Парад у Парижі почався зі зворушливої сцени. Один з учасників параду зробив своїй подрузі пропозицію перед багатотисячною аудиторією.

Про це повідомляє BFM TV.

Військовослужбовець у парадній формі військової школи Еcole Militaire des aspirants de Coëtquidan, у білих рукавичках і чорній масці встав на коліно перед обраницею, виголосив перед нею промову, а потім надів їй на палець кільце. Потім вони поцілувалися під оплески його товаришів-військових.

Парад, розрахований за часом на 1 годину 50 хвилин, почався о 10 годині за паризьким часом. Його відкрила група вищого пілотажу Patrouille de France, яка за допомогою генераторів диму зобразила в небі французький триколор.

У першій частині пройшла демонстрація авіатехніки, у тому числі винищувачів Rafale та авіакомплексів AWACS. Потім по проспекту пройшли піші формування й наземна техніка. Серед глядачів були президент Еммануель Макрон із дружиною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що святкування Дня незалежності України у 2021 році відбудеться з двома військовими парадами.