Парад во Франции. Фото: BFM TV

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Парад в Париже начался с трогательной сцены. Один из участников парада сделал своей подруге предложение перед многотысячной аудиторией.

Об этом сообщает BFM TV.

Военнослужащий в парадной форме военной школы Еcole Militaire des aspirants de Coëtquidan, белых перчатках и черной маске встал на колено перед избранницей, произнес перед ней речь, а затем надел ей на палец кольцо. Затем они поцеловались под аплодисменты его товарищей-военных.

Парад, рассчитанный по времени на 1 час 50 минут, начался в 10 часов по парижскому времени. Его открыла группа высшего пилотажа Patrouille de France, которая с помощью генераторов дыма изобразила в небе французский триколор.

В первой части прошла демонстрация авиатехники, в том числе истребителей Rafale и авиакомплексов AWACS. Затем по проспекту прошли пешие формирования и наземная техника. Среди зрителей были президент Эммануэль Макрон с супругой.

Напомним, ранее мы сообщали, что празднование Дня независимости Украины в 2021 году состоится с двумя военными парадами.