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Ракурс
Галактика. Фото: istock

Уникальный снимок из созвездия Часы сделал «Хаббл» (ФОТО)

2 авг 2021, 16:56
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Телескоп «Хаббл» сделал уникальный снимок галактики IC 1954, которая располагается на расстоянии 45 млн световых лет от Земли в созвездии Часы.

На снимке видно яркую центральную перемычку галактики и ее спиральные рукава, пронизанные темными полосами пыли. Соответствующее фото появилось на сайте обсерватории.

Снимок галактики. Фото: Hubble

Отмечается, что «Хаббл» сделал снимок благодаря своей камере Wide Field Camera 3. Телескоп наблюдал за звездами в соседних галактиках в ультрафиолетовом и оптическом диапазоне.


Ему помогал телескоп ALMA — он собирал данные о дисках звездообразования и облаках холодного газа. Объединение двух снимков позволило исследователям соединить точки и обнаружить связь молодых звезд и облаков газа, которые их порождают.

Напомним, ранее мы сообщали, что космический телескоп «Хаббл» зафиксировал редкое космическое явление — смерть звезды, которая превратилась в сверхновую. Это явление было зафиксировано в галактике NGC 2525, расположенной в 70 млн световых годах от Земли.

Источник: Ракурс


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