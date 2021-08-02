Галактика. Фото: istock

https://racurs.ua/n158245-unikalnyy-snimok-iz-sozvezdiya-chasy-sdelal-habbl-foto.html

Ракурс

Телескоп «Хаббл» сделал уникальный снимок галактики IC 1954, которая располагается на расстоянии 45 млн световых лет от Земли в созвездии Часы.

На снимке видно яркую центральную перемычку галактики и ее спиральные рукава, пронизанные темными полосами пыли. Соответствующее фото появилось на сайте обсерватории.

Отмечается, что «Хаббл» сделал снимок благодаря своей камере Wide Field Camera 3. Телескоп наблюдал за звездами в соседних галактиках в ультрафиолетовом и оптическом диапазоне.

Ему помогал телескоп ALMA — он собирал данные о дисках звездообразования и облаках холодного газа. Объединение двух снимков позволило исследователям соединить точки и обнаружить связь молодых звезд и облаков газа, которые их порождают.

Напомним, ранее мы сообщали, что космический телескоп «Хаббл» зафиксировал редкое космическое явление — смерть звезды, которая превратилась в сверхновую. Это явление было зафиксировано в галактике NGC 2525, расположенной в 70 млн световых годах от Земли.