Шмыгаль рассказал, когда стартует «Большая приватизация»

Денис Шмыгаль, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n158246-shmygal-rasskazal-kogda-startuet-bolshaya-privatizaciya.html

Ракурс

«Большая приватизация» в Украине начнется уже в этом месяце.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 2 августа, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Шмыгаль сообщил, что обсудил подготовку к соответствующим аукционов на совещании с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым.

Премьер отметил, что по данным Фонда госимущества, доходы от приватизации в 2020 году составили 2,25 млрд грн.

В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет в 12 млрд грн, что в сумме больше, чем за последние пять лет, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что также поручил Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022−2023 годы.