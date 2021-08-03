Украинский борец Жан Беленюк. Фото: Жан Беленюк в Facebook

https://racurs.ua/n158267-olimpiada-v-tokio-uspeh-belenuka-i-neudacha-beh-romanchuk.html

Ракурс

Соревнования по греко-римской борьбе проходят на Олимпийских играх в Токио.

Жан Беленюк в категории до 87 кг вышел в полуфинал — народный депутат от «Слуги народа» в 1/8 финала разгромил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1, а в четвертьфинале одолел Башира Сид Азара из Алжира. В полуфинале украинец встретится с хорватом Иваном Гуклеком. Об этом сообщалось во время трансляции игр.

А украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил Фредерика Бьеррехуса из Дании в категории до 67 кг. С результатом 5:1 он вышел в четвертьфинал Олимпиады.

Украинка Ирина Коляденко в категории до 62 кг тоже прошла в четвертьфинал, после того, как победила нигерийку Аминат Адении. В следующем поединке она встретится с китаянкой Лун Цзя.

В соревновании по прыжкам в длину на Олимпийских играх украинка Марина Бех-Романчук потерпела неудачу — показала результат 6.88 м. В пяти прыжках спортсменка сделала заступ, только один прыжок с шести ей удался. Таким образом спортсменка заняла пятое место.

Напомним, 2 августа украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал Олимпиады 2020 в Токио в беге с барьерами на дистанции 400 м.