Почему люди боятся COVID-вакцинации, установили ученые

https://racurs.ua/n158268-pochemu-ludi-boyatsya-covid-vakcinacii-ustanovili-uchenye.html

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Почему люди боятся COVID-вакцинации, установили польские исследователи из Ягеллонского университета и Университета социальных и гуманитарных наук.

Ученые на базе опроса 492 респондентов, которые проживают в Польше и сомневаются в необходимости вакцинации, узнали, какой определяющий фактор стоит за их убежденностью отказаться от прививки против коронавируса. Работа ученых опубликована в журнале Social Psychological Bulletin.

Многие опрошенные заявили, что якобы их позиция основывается на собственном опыте или опыте знакомых. Однако респонденты давали достаточно туманные объяснения. Одни говорили, что не помнят источника информации, другие связывали вакцинацию с аутизмом у детей, но при этом им было трудно назвать четкие доказательства подобной корреляции. Специалисты объяснили это явление склонностью запоминать негативную информацию, даже если она была прочитана в социальных сетях или фейковых сайтах.

Ученые заметили, что люди в целом любят искать подтверждение своих мыслей и избегать альтернативный взгляд на вещи. Получая «нужную» информацию, человек забывает, как узнал о ней, и часто путает с личным опытом или опытом близких и знакомых.

Таким образом, ранее существовавший скептицизм относительно вакцин усиливается под влиянием какой-либо информации, подтверждающей эти мысли, независимо от надежности источника.

В то же время противники прививок не отрицают их эффективности и неоднозначно воспринимают сообщения о побочных эффектах вакцин.