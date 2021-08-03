Главаря террористов РФ Безлера будет судить Украина

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Главаря террористов Игоря Безлера будут судить в Украине — Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт против бывшего главаря террористической ДНР, которого подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и убийствах.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, объединенного с умышленным убийством, — сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в Горловке россиянин возглавил группировку боевиков. Вместе со своими сообщниками он организовал похищение и пытки местного предпринимателя. После этого Безлер убил потерпевшего.

В июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили мужчину, — говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что действия обвиняемого квалифицированы по:

ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством);



ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, объединенного с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Безлер с 17 апреля 2014 года находится во всеукраинском розыске преступников по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют террористическую деятельность, захват власти, похищения и пытки людей, расстрелы украинских военных, захваченных в плен. В ноябре 2014 года появилась информация о якобы ликвидации Безлера, однако позже было сообщено, что он жив.