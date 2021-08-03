Ватажка терористів РФ Безлера судитиме Україна

https://racurs.ua/ua/n158265-vatajka-terorystiv-rf-bezlera-sudytyme-ukrayina.html

Ракурс

Ватажка терористів Ігоря Безлера судитиме Україна — Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього ватажка терористичної ДНР, якого підозрюють в жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивствах.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої ДНР. До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством, — повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року в Горлівці росіянин очолив угруповання бойовиків. Разом зі своїми спільниками він організував викрадення і катування місцевого підприємця. Після цього Безлер вбив потерпілого.

У липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили чоловіка, — йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що дії обвинуваченого кваліфіковано за:

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (організація жорстокого поводження із особою з числа цивільного населення та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження із особою з числа цивільного населення, поєднане із умисним вбивством);



ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 (організація жорстокого поводження із особою з числа цивільного населення, поєднаного із умисним вбивством, та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Безлер з 17 квітня 2014 року перебуває у всеукраїнському розшуку злочинців за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують терористичну діяльність, захоплення влади, викрадення та катування людей, розстріли українських військових, захоплених у полон. У листопаді 2014 року з’явилася інформацію про нібито ліквідацію Безлера, однак пізніше було повідомлено, що він живий.