Громадянин Білорусі Віталій Шишов. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n158264-znyklogo-glavu-biloruskogo-domu-znayshly-povishenym-u-parku-kyieva.html

Ракурс

Віталія Шишова, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», який зник вранці 2 серпня, знайшли повішеним у київському парку.

Знайшли Шишова в парку, який розташований неподалік місця його проживання. Правоохоронці вилучили з місця події мобільний телефон та особисті речі громадянина Білорусі. Про це 3 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція обіцяє перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид. Правоохоронці обіцяють встановити повну картину подій після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів.

Всіх, хто знав Віталія Шишова, поліція просить надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо. Телефонувати просять за номерами: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 або 102.

Як відомо, «Білоруський дім в Україні» — некомерційна громадська організація, яка допомагає білорусам і всім, хто постраждав від дій режиму Олександра Лукашенка. «Білоруський дім» допомагає білорусам з легалізацією в Україні, працевлаштуванням, пошуками житла.

Нагадаємо, у Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім». Віталій Шишов. Він вийшов на пробіжку вранці 2 серпня і не повернувся. З його телефону зробили кілька дзвінків на невідомі номери, але після того зв’язатись із ним було неможливо.