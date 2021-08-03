Гражданин Беларуси Виталий Шишов. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n158264-propavshego-glavu-belorusskogo-doma-nashli-poveshennym-v-parke-kieva.html

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Виталия Шишова, председателя общественной организации «Белорусский дом в Украине», который исчез утром 2 августа, нашли повешенным в киевском парке.

Нашли Шишова в парке, который расположен неподалеку от места его проживания. Правоохранители изъяли с места происшествия мобильный телефон и личные вещи гражданина Беларуси. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция обещает проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид. Правоохранители обещают установить полную картину событий после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Всех, кто знал Виталия Шишова, полиция просит предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное. Звонить просят по номерам: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 или 102.

Как известно, «Белорусский дом в Украине» — некоммерческая общественная организация, которая помогает белорусам и всем, кто пострадал от действий режима Александра Лукашенко. «Белорусский дом» помогает белорусам с легализацией в Украине, трудоустройством, поиском жилья.

Напомним, в Киеве пропал председатель общественной организации «Белорусский дом». Виталий Шишов. Он вышел на пробежку утром 2 августа и не вернулся. С его телефона сделали несколько звонков на неизвестные номера, но после этого связаться с ним было невозможно.