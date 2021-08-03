Встречался ли Зеленский с Чаусом, рассказали на Банковой

https://racurs.ua/n158263-vstrechalsya-li-zelenskiy-s-chausom-rasskazali-na-bankovoy.html

Ракурс

Николай Чаус, экс-судья Днепровского райсуда Киева, не совершал частных визитов ни в Офис президента, ни в другие государственные учреждения. Владимир Зеленский не встречался с бывшим служителем Фемиды, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом заявил спикер главы государства Сергей Никифоров на своей Facebook-странице.

Президент Украины не встречался с судьей Чаусом, — написал Никифоров.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил эту информацию и отметил, что никаких частных визитов Чауса «не было ни на Банковую, ни в любой другой государственный институт», пишет «Укринформ».

По его словам, в истории с экс-судьей важно лишь одно — «безусловное и скорейшее установление всех настоящих обстоятельств его многочисленных криминальных приключений».

Подоляк также прокомментировал конфликт НАБУ и СБУ из-за Чауса. Он назвал эту ситуацию «уникальной», так как Антикоррупционное бюро имеет доказательства противоправных действий Чауса до 2016 года, а СБУ должно реагировать на новые эпизоды об исчезновении, возвращении угрозе жизни.

Ранее экс-«слуга» Гео Лерос заявил, что Зеленский якобы тайно встречался с Чаусом еще до того, как было официально объявлено об обнаружении бывшего судьи.

Напомним, 30 июля Чаус появился в селе на Виннитчине. Полиция задержала экс-судью, но его позже «перехватило» СБУ и вывезло в неизвестном направлении. Впоследствии в СБУ заявили, что «не похищали» Чауса, а действовали в пределах своих полномочий. НАБУ требует отдать Чауса детективам.