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Ракурс
Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: inform.zp.ua

Штормовое предупреждение объявили в Украине — как уберечься от грозы

3 авг 2021, 09:17
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Штормовое предупреждение объявили в Украине синоптики.

Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В западных областях температура воздуха опустится до 23° тепла. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Штормовое предупреждение объявили в Украине. Карта: Гидрометцентр

В ГСЧС дали несколько советов, как уберечься от грозы:


  • Закройте дома все окна и двери, в здании не должно быть сквозняка, что притягивает шаровую молнию.
  • Все домашние электроприборы притягивают заряд, поэтому стоит держаться подальше от электроприборов.
  • На улице надо избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.
  • В лесу не стоит прятаться от грозы на возвышении и прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Дуб, тополь, сосна и ель — наиболее уязвимы для разрядов электричества, а меньше всего — ива, клен и кусты.
  • Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь — это опасно. Когда же вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит.
  • Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле, которое должно быть сухим — влажная земля сильнее проводит электричество.

Как уберечься от грозы. Инфографика: ГСЧС

Напомним, в украинском Гидрометцентре обещают, что похолодание в Украину придет 5 августа. Ожидается, что в западных областях температура воздуха опустится до 20−25° тепла. Ночью столбики термометров покажут 11−16° выше нуля.

Источник: Ракурс


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