Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: inform.zp.ua

https://racurs.ua/n158262-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-kak-uberechsya-ot-grozy.html

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Штормовое предупреждение объявили в Украине синоптики.

Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В западных областях температура воздуха опустится до 23° тепла. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В ГСЧС дали несколько советов, как уберечься от грозы:

Закройте дома все окна и двери, в здании не должно быть сквозняка, что притягивает шаровую молнию.

Все домашние электроприборы притягивают заряд, поэтому стоит держаться подальше от электроприборов.

На улице надо избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.

В лесу не стоит прятаться от грозы на возвышении и прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Дуб, тополь, сосна и ель — наиболее уязвимы для разрядов электричества, а меньше всего — ива, клен и кусты.

Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь — это опасно. Когда же вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле, которое должно быть сухим — влажная земля сильнее проводит электричество.

Напомним, в украинском Гидрометцентре обещают, что похолодание в Украину придет 5 августа. Ожидается, что в западных областях температура воздуха опустится до 20−25° тепла. Ночью столбики термометров покажут 11−16° выше нуля.