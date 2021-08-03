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Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: inform.zp.ua
Штормовое предупреждение объявили в Украине — как уберечься от грозыhttps://racurs.ua/n158262-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-kak-uberechsya-ot-grozy.htmlРакурс
Штормовое предупреждение объявили в Украине синоптики.
Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В западных областях температура воздуха опустится до 23° тепла. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.
В ГСЧС дали несколько советов, как уберечься от грозы:
- Закройте дома все окна и двери, в здании не должно быть сквозняка, что притягивает шаровую молнию.
- Все домашние электроприборы притягивают заряд, поэтому стоит держаться подальше от электроприборов.
- На улице надо избегать высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья.
- В лесу не стоит прятаться от грозы на возвышении и прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Дуб, тополь, сосна и ель — наиболее уязвимы для разрядов электричества, а меньше всего — ива, клен и кусты.
- Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь — это опасно. Когда же вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит.
- Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле, которое должно быть сухим — влажная земля сильнее проводит электричество.
Напомним, в украинском Гидрометцентре обещают, что похолодание в Украину придет 5 августа. Ожидается, что в западных областях температура воздуха опустится до 20−25° тепла. Ночью столбики термометров покажут 11−16° выше нуля.
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