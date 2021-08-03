Рекордные 650 млрд долл. на восстановление мировой экономики выделит МВФ. Фото: Репортер

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Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 650 млрд долл. на поддержку мировой экономики.

Из этой суммы 275 млрд долл. направят странам с формирующимся рынком и развивающимся странам. Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. Об этом 2 августа заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

По словам главы Фонда, выделение такой суммы — это самое масштабное решение в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Георгиева заявила, что распределение специальных прав заимствований послужит на благо всех стран-членов.

В Международном валютном фонде ожидают, что глобальная экономика в 2021 году вырастет на 6%, а в 2022 году — на 4,9%. Эксперты предполагают, что общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3%.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook написал, что из 650 млрд долл. Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долл.

Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости, — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Она добавила, что надеется на продолжение продуктивного участия Украины и МВФ в рамках окончательных вопросов уже в этом сентябре.