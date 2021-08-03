Рекордні 650 млрд дол. на відновлення світової економіки виділить МВФ. Фото: Репортер

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Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 650 млрд дол. на підтримку світової економіки.

З цієї суми 275 млрд дол. направлять країнам з ринком, що формується, і державам, що розвиваються. Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти будуть переведені країнам-членам фонду пропорційно квотам. Про це 2 серпня заявила голова МВФ Кристаліна Георгієва.

За словами глави Фонду, виділення такої суми — це наймасштабніше рішення в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Георгієва заявила, що розподіл спеціальних прав запозичень послужить на благо всіх країн-членів.

В Міжнародному валютному фонді очікують, що глобальна економіка в 2021 році зросте на 6%, а в 2022 році — на 4,9%. Експерти припускають, що загальна оцінка на цей рік не змінилася, для країн, що розвиваються прогноз знижений на 0,4 процентного пункту до 6,3%.

Заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у Facebook написав, що з 650 млрд дол. Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2.7 млрд дол.

Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.