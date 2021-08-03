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Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: inform.zp.ua
Штормове попередження оголосили в Україні — як вберегтися від грозиhttps://racurs.ua/ua/n158262-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-yak-vberegtysya-vid-grozy.htmlРакурс
Штормове попередження оголосили в Україні синоптики.
У вівторок, 3 серпня, у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У західних областях температура повітря опуститься до 23° тепла. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни. Про це повідомив український Гідрометцентр.
У ДСНС дали кілька порад, як вберегтися від грози:
- Зачиніть вдома всі вікна та двері, у будівлі не повинно бути протягу, що притягує кульову блискавку.
- Всі домашні електроприлади притягують заряд, тому варто триматися подалі від електроприладів.
- На вулиці треба уникати високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
- У лісі не варто ховатися від грози на узвишші й ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Дуб, тополя, сосна та ялина — найбільш уразливі для розрядів електрики, а найменше — верба, клен та кущі.
- Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться — це небезпечно. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує.
- Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі, яке повинно бути сухим — волога земля сильніше проводить електрику.
Нагадаємо, в українському Гідрометцентрі обіцяють, що похолодання в Україну прийде 5 серпня. Очікується, що в західних областях температура повітря опуститься до 20−25° тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−16° вище нуля.
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