Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: inform.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n158262-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-yak-vberegtysya-vid-grozy.html

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Штормове попередження оголосили в Україні синоптики.

У вівторок, 3 серпня, у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У західних областях температура повітря опуститься до 23° тепла. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У ДСНС дали кілька порад, як вберегтися від грози:

Зачиніть вдома всі вікна та двері, у будівлі не повинно бути протягу, що притягує кульову блискавку.

Всі домашні електроприлади притягують заряд, тому варто триматися подалі від електроприладів.

На вулиці треба уникати високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.

У лісі не варто ховатися від грози на узвишші й ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Дуб, тополя, сосна та ялина — найбільш уразливі для розрядів електрики, а найменше — верба, клен та кущі.

Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться — це небезпечно. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі, яке повинно бути сухим — волога земля сильніше проводить електрику.

Нагадаємо, в українському Гідрометцентрі обіцяють, що похолодання в Україну прийде 5 серпня. Очікується, що в західних областях температура повітря опуститься до 20−25° тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11−16° вище нуля.