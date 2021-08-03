Чи зустрічався Зеленський із Чаусом, розповіли на Банковій

https://racurs.ua/ua/n158263-chy-zustrichavsya-zelenskyy-iz-chausom-rozpovily-na-bankoviy.html

Ракурс

Микола Чаус, екс-суддя Дніпровського райсуду Києва, не здійснював приватних візитів ані до Офісу президента, ані в інші державні установи. Володимир Зеленський не зустрічався з колишнім служителем Феміди, котрого підозрюють у хабарництві.

Про це заявив спікер глави держави Сергій Никифоров на власній Facebook-сторінці.

Президент України не зустрічався із суддею Чаусом, — написав Никифоров.

Радник глави офісу Зеленського Михайло Подоляк підтвердив цю інформацію й наголосив, що жодних приватних візитів Чауса «не було, ані на Банкову, ані в будь-яку іншу державну інституцію», пише «Укрінформ».

За його словами, в історії з екс-суддею важливе лише одне — «безумовне і якнайшвидше встановлення всіх справжніх обставин його численних кримінальних пригод».

Подоляк також прокоментував конфлікт НАБУ і СБУ через Чауса. Він назвав цю ситуацію «унікальною», оскільки Антикорупційне бюро має докази протиправних дій Чауса до 2016 року, а СБУ повинно реагувати на нові епізоди щодо зникнення, повернення, загрози життю.

Раніше екс-«слуга» Гео Лерос заявив, що Зеленський нібито таємно зустрічався з Чаусом ще до того, як було офіційно оголошено про виявлення колишнього судді.

Нагадаємо, 30 липня Чаус з’явився у селі на Вінниччині. Поліція затримала екс-суддю, але його пізніше «перехопило» СБУ і вивезло в невідомому напрямку. Згодом в СБУ заявили, що «не викрадали» Чауса, а діяли в межах своїх повноважень. НАБУ вимагає віддати Чауса детективам.