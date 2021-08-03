Чому люди бояться COVID-вакцинації, встановили вчені

https://racurs.ua/ua/n158268-chomu-ludy-boyatsya-covid-vakcynaciyi-vstanovyly-vcheni.html

Ракурс

Чому люди бояться COVID-вакцинації, встановили польські дослідники з Ягеллонського університету та Університету соціальних і гуманітарних наук.

Дослідники на базі опитування 492 респондентів, які проживають у Польщі та сумніваються в необхідності вакцинації, дізналися, який визначальний фактор стоїть за їхньою переконаністю відмовитися від щеплення проти коронавірусу. Робота вчених опублікована в журналі Social Psychological Bulletin.

Багато опитаних заявили, що нібито їхня позиція ґрунтується на власному досвіді або досвіді знайомих. Проте респонденти давали досить туманні пояснення. Одні казали, що не пам’ятають джерело інформації, інші пов’язували вакцинацію з аутизмом у дітей, але при цьому важко було назвати чіткі докази подібної кореляції. Фахівці пояснили це явище схильністю запам’ятовувати негативну інформацію, навіть якщо та була прочитана в соціальних мережах або фейкових сайтах.

Науковці зауважили, що люди загалом люблять шукати підтвердження своїх думок і уникати альтернативного погляду на речі. Отримуючи «потрібну» інформацію, людина забуває, як дізналася про неї, і часто плутає з особистим досвідом або досвідом близьких і знайомих.

Таким чином, раніше існуючий скептицизм щодо вакцин посилюється під впливом будь-якої інформації, яка б підтверджувала ці думки, незалежно від надійності джерела.

Водночас противники щеплень не заперечують їхньої ефективності і неоднозначно сприймають повідомлення про побічні ефекти вакцин.